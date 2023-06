Rallin MM-sarjan tulevaisuus puntarissa – "Kilpailua ja rallipäiviä voitaisiin tiivistää"

– Tärkein asia on, että uusia valmistajia tarvitaan. Autojen hintoja ja kustannuksia on saatava alaspäin. Mitä enemmän on automerkkejä mukana, sitä enemmän on kilpailua. Näin saataisiin lajista mielenkiintoisempi. Myös turhia sääntöjä pitää karsia, että meininki on rennompaa, Latvala pohtii.