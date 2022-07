Kuluneen viikonlopun aikana Vaasan Sisäsatamassa on kisattu Ratamoottoriveneiden Suomen mestaruuden osakilpailussa.

– Viikonloppu on mennyt todella hyvin. Aurinko on paistanut niin eilen kuin tänään ja sää on ollut erinomainen. Kaikki on mennyt paremmin kuin hyvin, naure...