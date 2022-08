"Ratsastuskoulun vanha tamma" on valmis Münchenin 800 metrille

Kuivisto on tyytyväinen, kun Eveliina Määttänen on vaihtanut 400 metrin aidat sileään 800 metriin ja kirittää häntä. Määttäsen kauden nopein "kasi" on kulkenut aikaan 2.01,14, joten kauden kotimainen kärkitulos on tällä kertaa jonkun muun kuin Kuiviston. Ainakin toistaiseksi.