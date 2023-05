Real Madrid ja Manchester City välierien avauksessa tasapeliin – Vinicius Junior ja Kevin De Bruyne tykittivät komeat maalit

City ja Real tavoittelevat tällä kaudella suurpottia. Real voitti viime viikolla Espanjan cupin, mutta liigamestaruus on menossa Barcelonalle. Cityllä on mahdollisuus triplaan, sillä se on Englannin Valioliigan kärjessä ja on edennyt Englannin cupissa finaaliin.