Real Madrid näytti kotivoimaansa, Chelsea jäi kahden maalin takamatkalle – italialaisten kohtaamisessa AC Milan niukasti Napolia parempi

Benzema on ollut brittijoukkueille turmaksi Mestarien liigan viheriöillä. Hänen 11 viimeisintä maaliaan Mestarien liigassa ovat kaikki syntyneet englantilaisseuroja vastaan. Kautta aikain Benzema on nyt tehnyt 20 maalia englantilaisvastuksien verkkoon Mestarien liigassa, edellä brittikurittajien listalla on vain Lionel Messi (27 maalia).