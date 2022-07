Reetta Hurske tähtää MM-kisoissa kauden parhaaseen

Suomalaisista pika-aitureista ainoana MM-kisoihin selvinnyt Reetta Hurske on ollut alkukaudesta vauhdikkaassa ja varmassa vireessä. Hurskeelta on kolmen vuoden takainen ennätys 12,78 rikkomatta, mutta hän on hurauttanut 100 metrin aidat kuudesti alle 13 sekunnin ja parhaimmillaan uran toiseksi parhaaseen aikaan 12,88.