Rengasvalinta teki Bottaksen kisasta tahmean, mutta pitkä pisteetön putki sentään katkesi

Bottaksen Alfa Romeo -tallilla on menossa tiukka vääntö Aston Martinin kanssa valmistajien MM-sarjan kuutossijasta. Aston Martin on ottanut viime kisoissa Alfaa kiinni kovalla tahdilla ja oli kaventanut eron vain kolmeen pisteeseen, mutta sunnuntaina Mexicossa Aston-kuskit jäivät pisteittä. Näin Alfa Romeolla on neljän pisteen hajurako ennen kauden kahta viimeistä kisaa.