Rickie Fowler piti niukasti johtoasemansa golfin US Openissa – "Odotan innolla viikonloppua"

Entinen maailmanlistan nelonen Fowler ja kahden vuoden takainen olympiavoittaja Schauffele tekivät avauspäivänä US Openin historiaa 62 lyönnin kierrostuloksilla. Fowler on kirjannut kahden ensimmäisen kierroksen aikana jo 18 birdieä, mikä on myös US Openin uusi ennätys.