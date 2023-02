Riekaleinen kausi on päästänyt mitalipaineet pois

Kahden vuoden takainen MM-hopeamitalisti Herola on yltänyt palkintokorokkeelle vain kerran. Hirvosen viime vuodet ovat olleet rikkonaisia, mutta nyt hän on pystynyt kilpailemaan tasaiseen tahtiin. Tulokset eivät ole olleet tasaisia, mutta neljä sijoitusta kymmenen parhaan joukkoon on maistunut vaikeiden vuosien jälkeen.