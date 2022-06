Riikka Sallinen jääkiekon Hall of Fameen kolmantena suomalaisena

Jääkiekkoilija Riikka Sallinen on valittu jääkiekon Hall of Fameen. Kyseessä on kolmas kerta, kun suomalaispelaaja on saanut kyseisen kunnian. Aikaisemmin kunniagalleriaan on valittu suomalaiset mieskiekkoilijat Jari Kurri ja Teemu Selänne.