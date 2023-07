Riski vai täsmähankinta? – Joonas Korpisalon jättisopimus puhuttaa

– Taitojensa lisäksi Korpisalo tuo mukanaan playoff-kokemusta, sillä hän on pelannut niissä kahdesti viimeisen neljän kauden aikana. Senators on joukkue, joka on lähellä nousta pudotuspelijoukkueeksi. Hänen olemuksensa tolppien välissä tulee olemaan merkittävä tekijä auttamaan tuon hypyn ottamisessa, sivustolla kirjoitetaan.