Risto Dufvalla on kova luotto Sportin uudistuneeseen joukkueeseen – "Tämän ajan, mitä olen Vaasassa ollut, näyttää nyt parhaalta porukalta etukäteen"

Hyökkäyksen lisäksi joukkueen puolustuspää on muuttunut.

– Toinen maalivahti on uusi, ja puolustuspäässä myös on suuria muutoksia. Kyllähän tämä on uudenlainen ryhmä käytännössä.

Uusia hankintoja Dufva ei pysty kommentoimaan tarkemmin, mutta hankinnat eivät ole täysin hatusta temmattuja.

– Tietenkin vaikea sanoa, kun ei ole nähnyt vielä jäällä muuta kuin scoutin filmejä. Meillä on hyvä tatsi tällä hetkellä tuonne Ruotsin puolelle, ja kyllä laatupelaajia tänne SM-Liigaan sieltä haettiin. Vahvastihan tämä joukkue on ruotsalaisväritteinen.

Viime kaudesta yhä enemmän ruotsalaisväriä saaneella Sportilla ja Dufvalla on erityisen hyviä kokemuksia naapurimaan pelaajista.

– Meillä on nyt yhdeksän ruotsalaista, mutta meillä on erittäin hyvät kokemukset heistä. Me emme ole joutuneet vaan halunneet siihen tilanteeseen. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia heidän sopeutumisestaan SM-Liigaan ja nimenomaan Vaasaan.

Tulevan kauden joukkueesta Dufva nostaa esiin nuoret hyökkääjät Lari Heikkisen ja Viljami Niemisen.

– Heikkisellä oli huikea kehitys viime vuonna eteenpäin, ja nyt pitäisi ottaa ruutu pelaavasta vakiomiehistöstä. Niemisen myöskin, sillä siellä on kasvun paikkaa.