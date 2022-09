Romania yhä kukistamatta Huuhkajilla – tasapeli vei noususaumat ja jätti maanantaille putoamisuhkaa

Romanian tasoitus vei myös historiallisesti kaivatun voiton. Romania on niitä harvoja maita, joita Suomi ei ole koskaan voittanut jos kohtaamisia on ollut useampi kuin vain muutama. Perjantain peli oli maiden välillä 14:s ja tasapeli viides. Romanian edellä "voittamattomuudessa" on vain Neuvostoliitto (15 kohtaamista) ja kolmas jo useasti lyömätön Suomelle on Skotlanti (8 kohtaamista).