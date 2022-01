Toyotan Kalle Rovanperä on 12:s, kun rallin MM-kauden avaavan Monte Carlon rallin avauspäivä ja sen kaksi erikoiskoetta on ajettu. Rovanperällä on eroa rallia johtavaan, maailmanmestaruutta puolustavaan Toyotan Sebastien Ogieriin minuutti ja 8,8 sekuntia .