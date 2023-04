Rovanperä paranteli asemiaan pohja-ajalla – Lapilla hankala aamunavaus: "Ihan helvetin liukasta koko ajan"

Kisaa johtava Hyundain Thierry Neuville repi lisäeroa toisena olevaan Toyotan Elfyn Evansiin, ja belgialaisen johto on nyt 10,5 sekuntia. Tänak on jäänyt Neuvillesta 28,8 sekuntia ja Lappi 43,8 sekuntia. Rovanperän ero kärkeen on reilut kaksi ja puoli minuuttia.