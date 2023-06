Ryhmähenki on keskiössä, kun Suomen naiset hakevat nousua tenniksen maajoukkueturnauksessa

Ykkösnimi on Anastasia Kulikova, 23, joka on tähän mennessä voittanut kaikki kahdeksan kaksinpeliään Billie Jean King Cupissa. Hänen lisäkseen Ella Haavisto, 21, Laura Hietaranta, 19, ja Stella Remander, 17, ovat jo otelleet lajin maajoukkueturnauksessa. Vasta 14-vuotias Milla Kotamäki on ainut ensikertalainen, joskin hän eteni toukokuussa Vierumäellä välieriin ITF-ammattilaisturnauksessa.