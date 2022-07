San Jose antoi kenkää päävalmentajalleen – Boston pestasi peräsimeensä entisen Dallas-luotsin

– Etsiessämme uutta GM:ää Sharksille on tullut selväksi, että organisaatio on muutostilassa. Tosiasia on, että olemme jääneet ulos pudotuspeleistä kolmena viime kautena, mikä ei ole hyväksyttävää omistajallamme, organisaatiollemme tai faneillemme, Sharksin apulais-GM Joe Will sanoi.