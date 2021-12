Lappajärven Veikkoja ikänsä edustaneet ottelijaveljekset Elmo ja Tarmo Savola vaihtavat seuraa.Suomen Urheiluliiton (SUL) järjestövaliokunta on hyväksynyt yleisurheilun seurasiirrot kaudelle 2022, ja Savolan veljesten uusi seura on vaasalainen Vasa IS Sekä Tarmo että Elmo Savola .