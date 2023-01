Sebastian Aho saavutti 200 maalin rajapyykin NHL:ssä

Aho on pelannut Carolinassa kaudesta 2017–2018 ja tällä kaudella hän on tehnyt 18 maalia. Juuri hänen edellään suomalaistilastossa ovat maalimäärässä Ilkka Sinisalo 204 osumallaan ja Mikko Koivu 206 osumallaan, joten Aho noussee tämän kauden aikana heidän edelleen. Suomalaisten tilastoykkönen on Teemu Selänne 684 runkosarjamaalillaan NHL:ssä.