Serena Williams jälleen kentillä vuoden ottelutauon jälkeen – paluumittelö päättyi tappioon ranskalaisvastustajan käsittelyssä

Yhdysvaltalainen on voittanut yhteensä 23 kaksinpelin grand slam -turnausta, mikä on eniten avoimena aikana. Wimbledon on ollut hänelle kaikista paras, sillä kaksinpelistä on tullut seitsemän mestaruutta ja lisäksi nelinpelistä siskonsa Venus Williamsin kanssa kuusi.