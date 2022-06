Shawn Huff on jättänyt kaikkensa koripallokentille, mutta haluaa vielä viimeisen kesän

Tämä kesä on varmuudella viimeinen. Koripallomaajoukkueen kapteeni Huff, 38, on pelannut 208 miesten maaottelua, ja 209:s on todennäköisesti edessä torstaina, kun Suomi kohtaa Espoossa Ruotsin MM-karsintaottelussa. Ottelu on Suomelle erittäin tärkeä, koska käden ulottuvilla on paikka MM-jatkokarsinnassa, jossa karsinnan alkulohkovaiheen sarjapisteet kulkevat mukana.