Sirpaleisen urheilukentän Venäjä-linja on pääosin tiukka, mutta poikkeuksiakin löytyy – "Toisessa ääripäässä on tämä nyrkkeilyliitto"

– Jos olen tulkinnut oikein ammattilaisjärjestöjen kommentteja, he perustavat päätöksensä siihen, että pelaajilla pitäisi olla yhdenvertainen oikeus ammattinsa harjoittamiseen. He eivät ole päätyneet sulkemaan pelaajia pois kilpailuista, kuten monessa muussa lajissa on tehty, Purho jatkaa.