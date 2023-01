Seinäjoen Jalkapallokerho on tehnyt pitkän sopimuksen Kingsley Oforin kanssa. 20-vuotias laitapelaaja on ollut seurassa lainalla EurAfrica Academystä, mutta nyt SJK on käyttänyt lainasopimuksessa olleen ostomahdollisuuden ja siirto muuttui pysyväksi.

Gha...