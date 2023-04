SJK:lla ja VPS:llä on nyt sama ongelma – Vepsun kohdalla historia on erityisen raju

Myös VPS:n heikoin osa-alue on maalivahtipeli. Ykkösmaalivahdin paikasta kilpailevat Teppo Marttinen ja Jonathan Viscosi. Kumpikaan maalivahti ei ole toistaiseksi näyttänyt riittävän varmalta.

Marttinen on seilannut pitkään liigan ja Ykkösen väliä. Hän on todistanut olevansa Ykkösen eliittiä, mutta liigassa tasaisuutta ei ole vielä löytynyt. Hän on pelannut liigassa ykkösmaalivahtina yhden kauden Jyväskylän Jalkapalloklubissa ja yhden Kokkolan Pallo-Veikoissa. Molemmat kaudet päättyivät putoamiseen, mitä ei toki voi laittaa Marttisen piikkiin.

Kuriositeettina mainittakoon, että 25-vuotiaan Marttisen liigadebyytistä tulee tänä vuonna kuluneeksi jo kymmenen vuotta.

Ruotsin divarista Vaasaan siirtynyt Viscosi on pelannut Suomessa liigassa ykkösmaalivahtina kaudella 2018. Kausi TPS:n riveissä päättyi putoamiseen. Molempien maalivahtien kaudet liigan ykkösmaalivahteina ovat siis päättyneet putoamiseen.