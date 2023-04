Sport teki sopimuksen ruotsalaispuolustajan kanssa – Seura kuvaa pelaajan olevan johtaja ja varmistaja samassa persoonassa

Ruotsalaispuolustaja Carl-Johan Lerby, 25, vahvistaa kaudella 2023–2024 Vaasan Sportin joukkuetta.

Sport kertoo tehneensä Lerbyn kanssa 1+1-mallisen sopimuksen.

– Lerby on meritoitunut, kokenut pelaaja, jolla on kuitenkin vielä runsaasti pelivuosia edessään. Malmön kasvatti on pelannut urallaan, yhtä AHL-kautta (2020-2021) lukuun ottamatta, vain kotinurkillaan ja hakee nyt uutta askelta uralleen. Kuluneella kaudella Lerby pelasi Malmö Redhawksin riveissä 35 runkosarjan ottelua tehoilla 2+11.



Lerby liittyy Sportin harjoittelevaan kokoonpanoon loppukesällä, samaan aikaan muiden ulkomaalaisten pelaajien kanssa.