Sportin tuleva urheilujohtaja Herkko Koski: "Rima pitää asettaa riittävän korkealle"

Herkko Koski on seurannut mielissään, mutta ailahtelevin tuntein jääkiekkoliigan puolivälieräkamppailuja, jotka käydään Kuopion KalPan ja Lahden Pelicansin välillä. Toukokuussa Vaasan Sportin urheilujohtajana aloittava Koskihan on tällä hetkellä vastaavassa toimessa KalPa-junioreissa ja sitä ennen lahtelaisten junioriorganisaatiossa.

– Niitä pelejä on tosiaan hieno katsoa. Siellä on paljon tuttuja ja olipa turkoosi tai keltainen paita, morjenstellaan puolin ja toisin, hän sanoo.

– Ovathan ne välillä vähän ristiriitaisia tunteita, kun toivoo molemmille hyvää, mutta kun nyt kilpaurheilussa jomman kumman pitää voittaa ja jomman kumman hävitä, kyllä minä KalPan puolella olen. Minulla on meneillään viides kausi siellä ja se on tärkeä seura itselleni juuri nyt.

Molemmissa ryhmissä on sekä valmennuksen että pelaajiston puolella monia, joiden matkaa kohti ammattilaisuutta Koski on seurannut ja tukenut läheltä.

– Esimerkiksi Pelicansin joukkueessa on sellaisia pelaajia, joista on joittenkin taholta moneen kertaan todettu, että ei varmasti tule mitään, mutta siellä he vain painavat uskottavina liigapelaajina. Ne ovat hienoja tarinoita, hän sanoo.

– Se asettaa itsellekin perspektiiviä. Aika varovasti tulee kommentoitua, kenestä tulee jotain ja varsinkin niin päin, että kenestä ei tule. Polut ovat niin moninaisia. Se on niin paljon kiinni omasta vimmasta harjoitella ja kehittyä.