SSU:n Kangas ja Ankkureiden Yli-Mannila maukkaista asemista EM-kisoihin

Alasaarella kauden pääkisa

Pohjalaisseurojen EM-edustajista sanansa voi olla sanottavana myös Laihian Lujan Juho Alasaarella. Hänellä on nimissään miesten seiväshypyn osallistujaluettelon seitsemänneksi paras tulos tältä kaudelta.

– Päätähtäimeni on Espoossa. Siellä on tarkoitus menestyä. Lähden toki voittamaan jokaista kilpailua, mutta sinne on kovin panostus, Alasaari linjasi Ilkka-Pohjalaiselle kauden alkaessa.

Viime vuonna alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa ennätyksellään 560 voittanut Alasaari on tällä kaudella parhaimmillaan yltänyt 555:een. EM-tilaston kärkikaksikkona ovat Norjan Pål Haugen Lillefosse ja Ranskan Babtiste Thiery, jotka kumpikin ovat ylittäneet 572.

Seiväskisassa on mukana myös Vasa Idrotssälskapin Albin Lundberg, joka hyppäsi kauden parhaansa 525 viime keskiviikkona Joensuussa. EM-finalistit karsitaan perjantaina ja loppukilpailu on ohjelmassa sunnuntaina.

Kahden pohjalaisurheilijan lajeja ovat myös miesten pikamatkat. SSU:n Niilo Mustalahti ja Lapuan Virkiän Valtteri Louko urakoivat niin 100 metriä, 200 metriä kuin 4 x 100 metrin viestijoukkueessa.

Kisojen avauspäivänä keskiviikkona ohjelmassa ovat 20 kilometrin kävelyt. Naisten kisassa on mukana Virkiän Heta Veikkola, joka reilu vuosi sitten oli pronssilla alle 20-vuotiaiden 10 kilometrin kisassa.

Ilmajoen Kisailijoiden Rami Kankaanpään kisat alkavat torstaina miesten kiekonheiton aamukarsinnasta. Lajin mitalistit ratkotaan lauantain aamusessiossa.

Alavuden Urheilijoiden Vilma Mäki on mukana naisten 100 metrin aidoissa, jonka alku- ja välierät ovat perjantaina. Finaali juostaan lauantai-iltana.