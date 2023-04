SUL:n puheenjohtaja Riikka Pakarinen: Urheilun rahanjaossa pitäisi keskittyä muutamiin painopisteisiin, nyt rahat ripotellaan laajalti ja tehottomasti

– Kyse on valtiorahoitteisesta huippu-urheilusta. Urheilijat, olivat he maansa lipun alla tai eivät, tarjoaisivat kansainvälisissä kilpailuissa propagandanäyttämön Vladimir Putinille. Tämä on vastoin urheilun arvoja. Kansainvälisen olympiakomitean on tässä kohtaa oltava yksiselitteisen tiukka, tai sen uskottavuus on mennyttä.