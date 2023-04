Suomalainen Miro Little on yksi maailman lupaavimmista koripalloilijoista, nyt hän pelaa muita ikäisiään huippuja vastaan

Toukokuussa 19 vuotta täyttävä pelinjohtaja on rakentanut uraansa huolella. Suomessa Little aloitti uransa Tampereen Pyrinnössä ja siirtyi sitten Helsingissä Mäkelänrinteen lukion HBA Märsky -joukkueeseen. Viime kesänä Little oli Suomen miesten maajoukkueessa EM-kisoissa. Tämän vuoden Little on pelannut ja opiskellut Sunrise Christian Academyn lukiojoukkueessa Kansasin osavaltiossa.