Suomalaisen yleisurheilun timanttilaji uhkaa rapautua hitaasti ja vakaasti

Keihäänheitosta on vaivatonta ajatella, että vaillinaisessakin kisavireessä on mahdollista pärjätä, kun yksi onnistunut heitto riittää arvokisavoittoon tai arvokisamitaliin. Tietyllä tavalla näkökulma on täysin totta, ja potin räjäyttäjiä on historian saatossa ollut.

Onnistuneita heittoja tarvitaan kuitenkin vähintään kaksi, sillä ensin on selvittävä karsinnasta finaaliin. Heittäjällä on karsinnassa kolme mahdollisuutta.

Suomalaisista MM-Budapestiin on jo valittu Oliver Helander, joka on myös toistaiseksi ainoa suomalainen, joka on tällä kaudella ylittänyt 85 metrin rajan. Alle sen ei mitalia MM-tasolta todennäköisesti lohkea.

Maailmalla 85 metrin paremmalle puolelle on tällä kaudella heittänyt myös seitsemän muuta miestä, joten jos Helander pysyy kasassa ja heittää finaaliin, niin kyllä – yksikin heitto saattaa riittää.

Toni Kuuselalle ja vaivoja poteneelle Etelätalolle tasainen 85 metrin vire vaikuttaa tällä hetkellä työläältä. Muille suomalaisille edes 82-metriset ovat yksittäisiä huippuonnistumisia.