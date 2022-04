Suomalaistaitureiden pistepuhuri vei Hurricanesin kotivoittoon

Carolinan suomalaisvahvistuksista Teräväiselle maali oli kuluvan kauden 22:s, kaikkiaan Teräväisen pistetaulukossa komeilee 65 pistettä kauden 76:sta pelistä. Kotkaniemi puolestaan on tehnyt kuluvan kauden 65:ssä ottelussaan yhteensä 29 pistettä, joista maaleja on 12. Ahon pistetilillä maaleja on 37, koko pistepotti on 81 kauden 78:sta pelistä.