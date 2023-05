Suomella on hyviä kokemuksia Kanadasta, mutta pudotuspelihistoria on synkempi

Neljissä edellisissä arvokilpailuissa Leijonat on voittanut puolivälierän ja saavuttanut lopulta kaksi maailmanmestaruutta, olympiakullan ja MM-hopean. Suomi on kestomenestyjä, mutta arvokilpailujen pudotuspelihistoriassa Kanada on vielä niskan päällä.