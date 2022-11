Suomi otti vaivoin salibandyn MM-pronssia – Päävalmentaja Nykky: "Ihan ok, että pysyimme mitalikannassa, mutta minulle tämä ei maistu"

Nykky on valmentanut Suomea vuodet 2004–2010 ja 2017–2022. Hänen komennossaan Suomi on voittanut kolme miesten maailmanmestaruutta. Kaksi edellistä MM-turnausta on päättynyt ilman Suomen kultajuhlia, sillä vuosi sitten joukkue oli kotikisoissaan toinen ja nyt Sveitsissä kolmas.