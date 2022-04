Suomi debytanttivahdilla Georgia-peliin

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-karsinnassa lohkojumbo Georgian kello 18.15 Helsingissä alkavassa ottelussa. Helmareiden avauskokoonpanossa suurin yllätys on maalivahti, sillä yli sadan maaottelun Tinja-Riikka Korpelan sijasta tolppien välissä on Katriina Talaslahti. Hänelle ottelu on ensimmäinen naisten maajoukkueessa.