Suomi ei lähde koripalloilun MM-kisoihin katselemaan, vaan tekemään yllätystä

– Toisaalta meillä ei ole suosikin viittaa. Japani on kysymysmerkki, mutta se on isäntä. Lähtökohta on, että pääsemme meidän omimpaan rooliimme, joka on altavastaaja. Australia voi pelata MM-finaalissa, ja Saksa osoitti, että pystyy menemään todella pitkälle myös noissa kisoissa, Tuovi sanoi.