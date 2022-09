Suomi kohtaa Serbian EM-koripalloilun myöhäispelissä – "Pitää saada samanlainen ilme kuin Puola-matsiin"

– Etenkin pallon liikuttamisen ja syöttämisen suhteen Serbia pelaa oppikirjamaista koripalloa, varsinkin heidän syöttöpelinsä on lähes täydellistä. Syötöt tulevat oikeille pelaajille oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja he onnistuvat tekemään pienistä eduista isoja. Harvoin näkee, että Serbia ottaa yhtään huonoa heittoa. Puolustuspäässä heidän takakenttänsä on todella aggressiivinen, kun taas isot pelaajat harvemmin nousevat kolmoskaaren yläpuolelle, Rannikko havainnoi.