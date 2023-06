Superlupaus Connor Bedard on valmis NHL:n viihdekoneiston pyÃ¶ritykseen â€“ "Odotukset eivÃ¤t paina mieltÃ¤ni"

Bedardilla on pituutta vain vajaat 180 senttiä, mutta keskushyökkääjän kropassa piisaa voimaa. Nuorukaista on hehkutettu etenkin hurjasta ja monipuolisesta laukauksestaan, jota on verrattu Toronton Auston Matthewsin kutiin. Pelkällä laukausuhallaan Bedard voi olla käänteentekevä pelaaja heti NHL-uransa alussa.