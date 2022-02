SSuomen miesten koripallomaajoukkue on voittanut koripallon MM-karsintojen vierasottelussaan Slovenian 83–79. Hallitsevan Euroopan mestarin Slovenian jo perjantaina voittanut Suomi on napannut karsintojen neljässä ottelussaan kolme voittoa ja on lähellä paikkaa jatkokarsinnassa .