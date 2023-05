Sveitsin maaliin vihdoin kiekkoja, voittokulku jatkui silti – Saksa avausvoittoonsa

Tampereen lohkoa johtaa neljän kierroksen jälkeen Yhdysvallat 12 pisteellään, Ruotsi on pisteen päässä. Tanska on kahdeksassa pisteessä, Suomella pisteitä on seitsemän ja seuraavina tulevat neljän pisteen Ranska ja kolmen pisteen Saksa. Unkari (2 pistettä) ja Itävalta (1 piste) pitävät perää. Lohko jatkuu perjantaina otteluilla Unkari–Suomi ja Itävalta–Saksa.