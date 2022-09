Vimpelin Veto on ajanut hallitsevan mestarin Manse PP:n nurkkaan selkä seinää vasten Superpesiksen loppuottelusarjassa.

Veto on vienyt kaksi ensimmäistä ottelua ja se on lauantaina kotivoitolla mestari. Kulta on niin lähellä, mutta toisaalta vielä kovin kaukana.

...