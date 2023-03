Tähtipoika harppasi jalkapalloilijoiden eliittiluokalle – Bukayo Sakasta on kehkeytynyt Arsenalin ja Englannin maajoukkueen kantava voima

Saka on viimeistellyt Valioliigassa tällä kaudella jo 12 täysosumaa, jotka oikeuttavat maalipörssin kuudenteen sijaan, ja antanut lisäksi peräti 10 maalisyöttöä. Arsenalin kannattajien silmissä Sakalla on erikoisasema, sillä hän on seuran harvoja omia kasvatteja keskikenttäpelaaja Emile Smith Rowen ja hyökkääjä Eddie Nketiahin ohella. Arsenal-fanit ovatkin ristineet Sakan lempinimellä "starboy" eli tähtipoika ja valinneet hänet jo kahdesti kauden parhaaksi Arsenal-pelaajaksi.