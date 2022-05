Tampereen poliisi varautunut juhlayöhön, Helsingissä väkeä virtaa Kauppatorille

Tampereella pelatut jääkiekon MM-kilpailujen mitalipelit ovat tuoneet paljon ihmisiä kaupungin keskustaan, Tampereen poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan kiekkokansaa on liikkeellä runsaasti, mikä on aiheuttanut tavallista sunnuntaita enemmän tehtäviä. Tämä on poliisin mukaan tarkoittanut häiriökäyttäytymistä ja päihtyneitä ihmisiä.