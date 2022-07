Tanska ei ole Suomelle mahdoton vastus – mutta yksi pelaaja voi sitä olla

– Suomi on lähtökohtaisesti jotakuinkin samanlainen kuin Tanska, mutta heillä on Harder. Hän tekee sen eron. Aivan poikkeuksellinen jalkapalloilija niin fyysisesti kuin teknisestikin, ja se voitontahto... Mutta Saksa otti hänet välillä kahdella, välillä kolmella pelaajalla ja suhteellisen fyysisesti, joten kuolevainen on hänkin, Lipponen sanoo.