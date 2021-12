Jalkapallon Englannin Valioliigassa tiistaina pelattavaksi aiottu ottelu Leeds–Aston Villa siirtyy myöhempään ajankohtaan Ottelusiirron syynä on Valioliigaa piinaava Britannian pahentunut koronavirustilanne. Leeds–Aston Villa on joulukuussa jo 14 ottelu, joka on jouduttu siirtä.