Tarvitseeko Susijengi lisää pituutta Korisliigasta?

Korisliigassa pelaa tällä kaudella kolme suomalaista, joiden pituudeksi on merkitty vähintään 208 senttiä. Heistä Kouvojen 211-senttinen Hannes Pöllä on Susijengin isossa ryhmässä, mutta tämän kauden tulokkaat, KTP-Basketin 213-senttinen Mubashar Ali ja Uudenkaupungin Korihaiden 208-senttinen Mikael Aalto ovat tuntemattomampia nimiä. Kumpikin on jo näyttänyt kykynsä Korisliigassa muun muassa 22:n ja 20 pisteen otteluennätyksillään.