Teemu Selänteen yhtiön neuvottelut Jokerien viemisestä takaisiin Liigaan raukesivat – Harry Harkimo kiistää Ilta-Sanomien tiedot, joiden mukaan hän vaikuttaisi toisen sijoittajaryhmän taustalla

– Kaikkien käymiemme keskustelujen perusteella on selvää, että Jokereiden liigahankkeelle ja Nauravan Narrin suunnitelmille on vahva tuki. Toivomme vilpittömästi, että Helsingin Jokerit ry:n tuleva yhteistyökumppani edustaa koko Jokerit-perheelle tärkeitä arvoja, on täysin vapaa KHL-ajan rasitteista ja takaa Jokereille perinteitä kunnioittavan ja vakaan tulevaisuuden, summaa osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Säilynoja.