Tehottomilla Leijonilla riittää opeteltavaa – jääkiekkomiehet hävisivät Tshekille EHT-turnauksen avausottelussa

Tyhjiä punaisia tuoleja vaikutti riittävän enemmän kuin halliin saapuneita korvapareja. HIFK:n otteluista tuttu klassinen rock oli korvattu raprytmeillä ja uusiomiksauksilla, joista ennen ottelun alkua soinut löysä versio Nirvanan Come as you are -kappaleesta kuvasti Leijonien maalintekoyrityksiä.