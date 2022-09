Tennistähti Serena Williams voitti maailmanlistan kakkosen ja jatkaa US Openin kolmoskierrokselle

Tennissuuruus Serena Williams on edennyt Yhdysvaltain avoimissa kolmannelle kierrokselle päihittämällä maailmalistan kakkosen, virolaisen Anett Kontaveitin 7–6 (7–4), 2–6, 6–2. 40-vuotias, 23 kertaa grand slam -tittelin voittanut Williams on aiemmin voittanut US Openin kuusi kertaa.