"Tilanne on vakava" – Hiihtoliitossa rajut säästötalkoot

– Totta on, että leiripäivien määrää on vähennetty. Olemme katsoneet, että mitkä ovat meille elintärkeitä asioita. Leiripäiviä on vähennetty, mutta jokapäiväistä harjoittelua on puolestaan tehostettu. Turvaamme urheilijoiden harjoittelun ja tuemme valmentajia, Hämäläinen kertoo.