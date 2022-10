Topias Vilén räjäytti kotiyleisön villiin huutoon

Viime kaudella jenkkien yliopistomestaruuden Denverissä voittanut TPS:n 21-vuotias puolustaja Antti Tuomisto oli allapäin karvaan vierastappion jälkeen. Uransa ensimmäisiä liigapelejä syksyllä pelannut Tuomisto on kuin varkain ottanut turkulaismiehistöstä pelipaikan. Vastuuta on tullut lähes 20 minuuttia per ottelu.